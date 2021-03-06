Прототип робота-рятувальника розробили в Німеччині. Фото: 4PDA

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Перший прототип робота-рятувальника продемонстрували інженери з Німеччини.

За задумом винахідників з німецького Інституту оптроніки, андроїд повинен приходити на допомогу потопаючим у басейнах та відкритих водоймах. Автори ідеї стверджують, що автономний підводний апарат DEDAVE швидше за людину реагуватиме на екстремальні ситуації, а допомагатиме йому в цьому система штучного інтелекту. Про це 6 березня повідомляє ресурс 4PDA.

Зазначається, що більшу частину своєї служби DEDAVE перебуватиме під водою й відстежуватиме переміщення людей за допомогою спеціальних датчиків. Якщо система виявить у водоймі людину, яка почала тонути, до місця знаходження плавця негайно відправиться спеціальний модуль, який доставить людину на сушу.

Також DEDAVE оснащений акустичною системою, яка зможе знайти тіло людини навіть у каламутній воді. Робот вже продемонстрував свою ефективність, виявивши і витягнувши на поверхню потопаючий манекен масою 80 кг.

Робота можна задіяти і на відкритій воді. Але для цього необхідно розмістити додаткові датчики на безпілотниках або повітряних кулях, які патрулюватимуть територію.

Нагадаємо, американські винахідники створили робота, який працює від стисненого повітря і не вимагає електроніки та додаткового живлення. Пристрій створили з майже підручних матеріалів, а сам механізм заснований на пневматичних ланцюгах, які складаються з циліндричних камер, що подають стиснене повітря в клапани на розгойдуються ніжках.