Чудернацького робота-черепаху створили в США. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n150716-pracuuchogo-na-povitri-robota-cherepahu-stvoryly-v-ssha-video.html

Ракурс

Новий робот, який працює від стисненого повітря і не вимагає електроніки та додаткового живлення, розроблений американськими дослідниками.

Пристрій створили з майже підручних матеріалів, а сам механізм заснований на пневматичних ланцюгах, які складаються з циліндричних камер, що подають стиснене повітря в клапани на розгойдуються ніжках. Винахід представили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, повідомляється на сторінці JacobsSchoolNews в YouTube.

Під час ходьби пристрій схоже на черепаху, а спереду робота розташовуються датчики, що дозволяють йому огинати перешкоди. Автори розробки стверджують, що їхня технологія відкриває шлях до повністю автономних роботів без використання електроніки.

Найбільш перспективною технологія здається для використання в дитячих іграшках. Також це можуть бути роботи, здатні переміщатися по складній місцевості з перешкодами.

Нагадаємо, інженери з Південної Кореї розробили для ліквідації наслідків пожеж чи природних катастроф гігантського робота-аватара із величезними руками-клешнями. Така машина здатна переміщати важкі вантажі та розбирати завали.