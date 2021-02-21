Працюючого на повітрі робота-черепаху створили в США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n150716-pracuuchogo-na-povitri-robota-cherepahu-stvoryly-v-ssha-video.htmlРакурс
Новий робот, який працює від стисненого повітря і не вимагає електроніки та додаткового живлення, розроблений американськими дослідниками.
Пристрій створили з майже підручних матеріалів, а сам механізм заснований на пневматичних ланцюгах, які складаються з циліндричних камер, що подають стиснене повітря в клапани на розгойдуються ніжках. Винахід представили дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, повідомляється на сторінці JacobsSchoolNews в YouTube.
Під час ходьби пристрій схоже на черепаху, а спереду робота розташовуються датчики, що дозволяють йому огинати перешкоди. Автори розробки стверджують, що їхня технологія відкриває шлях до повністю автономних роботів без використання електроніки.
Найбільш перспективною технологія здається для використання в дитячих іграшках. Також це можуть бути роботи, здатні переміщатися по складній місцевості з перешкодами.
Нагадаємо, інженери з Південної Кореї розробили для ліквідації наслідків пожеж чи природних катастроф гігантського робота-аватара із величезними руками-клешнями. Така машина здатна переміщати важкі вантажі та розбирати завали.