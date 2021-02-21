Погода в Україні. Фото: exo.in.ua

https://racurs.ua/ua/n150715-rizke-poteplinnya-ta-snig-na-donbasi-pogoda-v-ukrayini-na-22-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 22 лютого буде доволі теплою, обіцяють мінливу хмарність. Лише в Харківській, Донецькій та Луганській областях очікуються опади у вищі мокрого снігу та дощу.

Також найближчої доби різко потепліє — вночі температура повітря очікується від 6° морозу до 1° тепла, а вдень повітря прогріється до 9° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується західний та південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 22 лютого очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують від 0° до 2° морозу, а вдень очікується 3−5° тепла.

Погода в Харкові в понеділок буде з дощем та мокрим снігом вдень та вночі. Температуру повітря в темну пору доби прогнозують 0−2° з позначкою мінус, вдень 2−4° тепла.

Погода в Одесі завтра буде доволі теплою та з мінливою хмарністю. Температурні показники наступні — вночі очікується від 0° до 2° морозу, а вдень обіцяють 7−9° тепла.

Погодні умови у Львові найближчої доби не передбачають опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, а вдень повітря прогріється до 6−8° тепла.

Погода в Карпатах 22 лютого буде хмарна, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3−5° морозу, а вдень від 6−8° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 21 лютого погода в Україні буде хмарною з проясненнями. В північних, центральних і східних областях обіцяли короткочасні дощі з мокрим снігом.