Далай-лама щепився COVID-вакциною Covishield. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n151390-dalay-lama-schepyvsya-covid-vakcynou-covishield-video.html

Ракурс

Далай-лама XIV, духовний лідер Тибету, 6 березня зробив щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Вакцинувався він індійським препаратом CoviShield, яку використовують для вакцинації й в Україні. Після ін'єкції медики спостерігали за Далай-ламою пів години. Після уколу духовний лідер закликав людей бути сміливими й вакцинуватися. Відео процесу щеплення та саме звернення Далай-лами опублікували на його сайті та в Facebook.

Цей укол дуже і дуже корисний для запобігання серйозним проблемам, — зазначив він.

Вакцинувалися також ще 10 людей, які живуть у резиденції Далай-лами.

На території Індії з початку пандемії коронавірусу офіційно зафіксували уже 11 млн випадків хвороби. Понад 157 тис. пацієнтів померли від ускладнень. Країна, посідає друге місце у світі за показниками захворюваності після США.

Як відомо, духовний лідер Тибету Далай-лама втік до Індії у 1959 році після невдалого повстання проти влади Китаю. З того часу він живе у вигнанні на території індійського містечка Дхарамшала. Китай вважає Далай-ламу «небезпечним сепаратистом», той же заявляє, що просто виступає за суттєву автономію і захист буддистської культури Тибету.

Нагадаємо, 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield). Глава держави вакцинувався в зоні операції Об'єднаних сил разом із військовими.