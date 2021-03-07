Елизавета II и герцоги Сассекские, фото: Closer

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Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, не планирует смотреть двухчасовое интервью принца Гарри и Меган Маркл с популярной американской телеведущей Опрой Уинфри, во время которого могут прозвучать сенсационные заявления.

Об этом источники в придворных кругах сообщили изданию The Times.

Интервью сегодня, 7 марта, будут демонстрировать в США в 17.00 по часовому поясу Лос-Анджелеса. Из-за разницы часовых поясах в Британии в это время уже будет 1.00 8 марта.

Я не думаю, что кто-то должен надеяться, что Ее Величество не будет спать и будет смотреть интервью, — отметил собеседник издания.

Источник заверил, что у королевы и без этого будет много дел в начале недели.

О чем на самом деле должен быть понедельник? Дети, которые возвращаются в школу, эффективность программы вакцинации — это большие проблемы, которых хочет сосредоточиться королевская семья, а не новости о цирке, который представляет Опра, — подчеркнул источник.



Впрочем, помощники королевы за этом интервью будут внимательно следить и утром предоставят ей соответствующий отчет, сообщает издание The Daily Mail.

Также проинформируют наследника трона и отца принца Гарри — принца Чарльза.