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Ракурс
Єлизавета II і герцоги Сассекські, фото: Closer

Королева Британії не дивитиметься «цирк Гаррі та Меган» — деталі

7 бер 2021, 15:36
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Єлизавета II, королева Великої Британії, не планує дивитися двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл з популярною американською телеведучою Опрою Вінфрі, під час якого можуть пролунати сенсаційні заяви.

Про це джерела в придворних колах повідомили виданню The Times.

Інтерв’ю сьогодні, 7 березня, демонструватимуть у США о 17.00 за часовим поясом Лос-Анджелеса. Через різницю часових поясах у Британії в цей час вже буде 1.00 8 березня.

Я не думаю, що хтось повинен сподіватися, що Її Величність не спатиме і дивитиметься інтерв’ю, — зазначив співрозмовник видання.

Джерело видання запевнило, що в королеви і без цього буде багато справ на початку тижня.

Про що насправді повинен бути понеділок? Діти, які повертаються до школи, ефективність програми вакцинації — це великі проблеми, на яких хоче зосередитися королівська сім’я, а не новини про цирк, який представляє Опра, — наголосило джерело.


Втім, помічники королеви за цим інтерв’ю уважно стежитимуть і вранці нададуть їй відповідний звіт, повідомляє видання The Daily Mail.

Також проінформують спадкоємця трону та батька принца Гаррі — принца Чарльза.


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