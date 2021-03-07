Єлизавета II і герцоги Сассекські, фото: Closer

https://racurs.ua/ua/n151407-koroleva-brytaniyi-ne-dyvytymetsya-cyrk-garri-ta-megan-prote-yiyi-proinformuut.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, не планує дивитися двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл з популярною американською телеведучою Опрою Вінфрі, під час якого можуть пролунати сенсаційні заяви.

Про це джерела в придворних колах повідомили виданню The Times.

Інтерв’ю сьогодні, 7 березня, демонструватимуть у США о 17.00 за часовим поясом Лос-Анджелеса. Через різницю часових поясах у Британії в цей час вже буде 1.00 8 березня.

Я не думаю, що хтось повинен сподіватися, що Її Величність не спатиме і дивитиметься інтерв’ю, — зазначив співрозмовник видання.

Джерело видання запевнило, що в королеви і без цього буде багато справ на початку тижня.

Про що насправді повинен бути понеділок? Діти, які повертаються до школи, ефективність програми вакцинації — це великі проблеми, на яких хоче зосередитися королівська сім’я, а не новини про цирк, який представляє Опра, — наголосило джерело.



Втім, помічники королеви за цим інтерв’ю уважно стежитимуть і вранці нададуть їй відповідний звіт, повідомляє видання The Daily Mail.

Також проінформують спадкоємця трону та батька принца Гаррі — принца Чарльза.