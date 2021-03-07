Погода на 8 березня. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Україні 8 березня очікується переважно сонячна, але прохолодна. У Криму температура повітря досягне позначки +7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +7°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 березня буде сніжною. Вночі повітря досягне позначки −2°, а вдень температура триматиметься на рівні від +1° до +3° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується прохолодна та сніжна. Температура повітря вночі складе від 0° до −2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +3°.

Погодні умови в Одесі очікуються відносно теплі та сонячні, опади не прогнозуються. Повітря вдень прогріється до +7°, вночі також очікується мінусова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується сніжна та морозна. Температурні показники будуть такими: уночі −2…-4° морозу, а вдень +1…+3° тепла.

Погода в Карпатах 8 березня прогнозується тепла та сонячна, на небі можливі невеличкі хмари. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −3° до −5° морозу, а вдень температура сягне +5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 8 березня прогнозується неспокійна, можливі магнітні бурі, які будуть вирувати вночі та ввечері.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).

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