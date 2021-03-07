Погода на 8 марта. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151406-pogoda-na-8-marta-v-ukrainu-vernutsya-snegopady-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 8 марта ожидается преимущественно солнечная, но прохладная. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +7°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 марта будет снежной. Ночью воздух достигнет отметки −2°, а днем температура будет держаться на уровне от +1° до +3° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается прохладная и снежная. Температура воздуха ночью составит от 0° до −2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +3°.

Погодные условия в Одессе ожидаются относительно теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +7°, ночью ожидается минусовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется снежная и морозная. Температурные показатели будут следующими: ночью −2…-4° мороза, а днем +1… +3° тепла.

Погода в Карпатах 8 марта прогнозируется теплая и солнечная, на небе будут проплывать небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут от −3° до −5° мороза, а днем температура достигнет +5° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 8 марта прогнозируется беспокойная, возможны магнитные бури, которые будут бушевать ночью и вечером.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0… +6° (Крыму — до +3°).