Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода на 8 марта. Фото: Istock

Погода на 8 марта — в Украину вернутся снегопады (КАРТА)

7 мар 2021, 15:07
999

Погода в Украине 8 марта ожидается преимущественно солнечная, но прохладная. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +7°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 марта будет снежной. Ночью воздух достигнет отметки −2°, а днем температура будет держаться на уровне от +1° до +3° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается прохладная и снежная. Температура воздуха ночью составит от 0° до −2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +3°.

Погодные условия в Одессе ожидаются относительно теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +7°, ночью ожидается минусовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется снежная и морозная. Температурные показатели будут следующими: ночью −2…-4° мороза, а днем +1… +3° тепла.


Погода в Карпатах 8 марта прогнозируется теплая и солнечная, на небе будут проплывать небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут от −3° до −5° мороза, а днем температура достигнет +5° тепла по Цельсию.

Погода на 8 марта. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка в Украине 8 марта прогнозируется беспокойная, возможны магнитные бури, которые будут бушевать ночью и вечером.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0… +6° (Крыму — до +3°).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров