Оккупированный Крым столкнулся с нехваткой воды, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n151405-poluostrov-bez-vody-opublikovana-karta-peresohshih-vodohranilisch-kryma.html

Ракурс

Крым, временно оккупированный Россией украинский полуостров, столкнулся со значительным дефицитом воды из-за перекрытия Северо-Крымского канала, который полвека питал регион.

Теперь на полуострове стремительно пересыхают водохранилища, питающие большие города. Карту вододефицита Крыма подготовило издание «Крим.Реалии», которое мониторит ситуацию на оккупированном полуострове.

Согласно этой карте, около десятка водохранилищ на временно оккупированной полуострове или обмелели, или вовсе остались без воды. В частности:

пересохли Загорское и Симферопольское водохранилища;

критически низкий уровень воды наблюдается в Партизанском, Чернореченском, Балановском и Тайганского водохранилищах.

Напомним, обильных снежных осадков, которые наблюдались этой зимой, не хватило для остановки обмеления водоемов временно оккупированного Крыма.