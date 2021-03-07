Окупований Крим зіткнувся з нестачею води, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n151405-pivostriv-bez-vody-opublikovana-karta-peresohlyh-vodoshovysch-krymu.html

Ракурс

Крим, тимчасово окупований Росією український півострів, зіткнувся з значним дефіцитом води через перекриття Північно-Кримського каналу, який півстоліття живив регіон.

Тепер на півострові стрімко пересихають водосховища, які живили великі міста. Карту вододефіциту Криму підготувало видання «Крим.Реалії», яке моніторить ситуацію на окупованому півострові.

Згідно з цією картою, близько десятка водосховищ на тимчасово окупованому півострові або обміліли, або зовсім залишилися без води. Зокрема:

пересохли Загорське і Сімферопольське водосховища;

критично низький рівень води спостерігається у Партизанському, Чорноріченському, Балановському та Тайганському водосховищах.

Нагадаємо, рясних снігових опадів, які спостерігалися цієї зими, не вистачило для зупинення обміління водойм тимчасово окупованого Криму.