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Окупований Крим зіткнувся з нестачею води, фото: «Диалог.UA»

Півострів без води — опублікована карта пересохлих водосховищ Криму

7 бер 2021, 14:51
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Крим, тимчасово окупований Росією український півострів, зіткнувся з значним дефіцитом води через перекриття Північно-Кримського каналу, який півстоліття живив регіон.

Тепер на півострові стрімко пересихають водосховища, які живили великі міста. Карту вододефіциту Криму підготувало видання «Крим.Реалії», яке моніторить ситуацію на окупованому півострові.

Згідно з цією картою, близько десятка водосховищ на тимчасово окупованому півострові або обміліли, або зовсім залишилися без води. Зокрема:

  • пересохли Загорське і Сімферопольське водосховища;
  • критично низький рівень води спостерігається у Партизанському, Чорноріченському, Балановському та Тайганському водосховищах.

Водосховища, які живлять Крим, інфографіка: «Крим.Реалії»


Ріки, які зникають у Криму, інфографіка: «Крим.Реалії»

Нагадаємо, рясних снігових опадів, які спостерігалися цієї зими, не вистачило для зупинення обміління водойм тимчасово окупованого Криму.


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