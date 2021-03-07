Під час бійки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n151404-masova-biyka-na-dytyachomu-hokeynomu-matchi-stalasya-v-rosiyi-video.html

Ракурс

У Росії під час хокейного матчу між клубами «Південний Урал» та «Сармати» 10-річні спортсмени влаштували масову бійку.

Матч між дитячими командами відбувався 5 березня в межах першості Оренбурзької області на стадіоні в селищі Пригородне, повідомляє MK.RU.

Відео, зняте одним із очевидців і згодом опубліковане в соцмережах, розпочинається з того, що групи спортсменів 2011 року народження вже активно обмінюються ударами біля бортика хокейного майданчика. Інші хокеїсти, кидаючи свої ключки, поспішають допомогти партнерам по команді.

Через кілька секунд суддя та тренери команд, котрі підбігли до місця бійки, змогли розборонити юних спортсменів. Про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, у 2019 році під час матчу між російськими футбольними командами «Волгарь» (Астрахань) та «Легіон Динамо» (Махачкала) сталася масова бійка, в якій брали участь гравці обох клубів.