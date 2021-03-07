Вразливість у програмному забезпеченні Microsoft призвела до низки кібератак, фото: CNews

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Жертвами кібератак через вразливості у програмному забезпеченні американської корпорації Microsoft стали щонайменше 60 тис. організацій по всьому світу, здебільшого підприємства малого та середнього бізнесу.

Про це з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника США повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що на всіх рівнях американського уряду ведеться робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.

За інформацією видання, хакери намагалися проникнути в системи банків, постачальників електроенергії, будинків для людей похилого віку та однієї компанії з виробництва морозива.

Метою хакерів також було зараження якомога більшої кількості пристроїв. Тепер експерти з кібербезпеки встановлюють, які саме дані могли цікавити кіберзлочинців.

Ймовірно, на останній фазі атаки хакери автоматизували процес, що дозволило за лічені дні вразити десятки тисяч нових жертв по всьому світу.

Застосування автоматизації для запуску дуже складних атак може ознаменувати нову, лякаючу еру в кібербезпеці, яка може перекрити обмежені ресурси захисту, — наголошує видання з посиланням на експертів.

Якщо кількість жертв кібератаки зростатиме такими ж темпами і надалі, цей інцидент можна буде прирівняти до світової кризи в сфері кібербезпеки, наголошують експерти.

За інформацією видання The Washinghton Post, у Білому домі вивчають можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки кібератаки.

Наступного тижня може відбутися зустріч представників декількох федеральних відомств з цього питання.

Нагадаємо, у лютому РНБО повідомляла про влаштовану російськими хакерами шпигунську кібератаку на українські держсайти.