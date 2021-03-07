Уязвимость в программном обеспечении Microsoft привела к ряду кибератак, фото: CNews

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Жертвами кибератак из-за уязвимостей в программном обеспечении американской корпорации Microsoft стали по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру, в основном предприятия малого и среднего бизнеса.

Об этом со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника США сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что на всех уровнях американского правительства ведется работа по оценке и устранению последствий действий хакеров.

По информации издания, хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Целью хакеров также было заражение как можно большего количества устройств. Теперь эксперты по кибербезопасности устанавливают, какие именно данные могли интересовать киберпреступников.

Вероятно, на последней фазе атаки хакеры автоматизировали процесс, что позволило за считанные дни поразить десятки тысяч новых жертв по всему миру.

Применение автоматизации для запуска очень сложных атак может ознаменовать новую, пугающую эру в кибербезопасности, которая может перекрыть ограниченные ресурсы защиты, — отмечает издание со ссылкой на экспертов.

Если количество жертв кибератаки будет расти такими же темпами и дальше, этот инцидент можно будет приравнять к мировому кризису в сфере кибербезопасности, подчеркивают эксперты.

По информации издания The Washinghton Post, в Белом доме изучают возможность создания координационной кибергрупы для оценки масштаба и опасности кибератаки.

На следующей неделе может состояться встреча представителей нескольких федеральных ведомств по этому вопросу.

Напомним, в феврале СНБО сообщал об устроенной российскими хакерами шпионской кибератаке на украинском госсайты.