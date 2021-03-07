Во время драки, скриншот видео

https://racurs.ua/n151404-massovaya-draka-na-detskom-hokkeynom-matche-proizoshla-v-rossii-video.html

Ракурс

В России во время хоккейного матча между клубами «Южный Урал» и «Сарматы» 10-летние спортсмены устроили массовую драку.

Матч между детскими командами проходил 5 марта в рамках первенства Оренбургской области на стадионе в поселке Пригородный, сообщает MK.RU.

Видео, снятое одним из очевидцев и впоследствии опубликованное в соцсетях, начинается с того, что группы спортсменов 2011 года рождения уже активно обмениваются ударами у бортика хоккейной площадки. Другие хоккеисты, бросая свои клюшки, спешат помочь партнерам по команде.

Спустя несколько секунд судья и тренеры команд, которые подбежали к месту драки, смогли разнять юных спортсменов. О причинах конфликта не сообщается

Напомним, в 2019 году во время матча между российскими футбольными командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка, в которой участвовали игроки обоих клубов.