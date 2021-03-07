Смерть жінки в Австрії призупинила вакцинацію партією вакцин AstaZeneka

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151408-smert-jinky-v-avstriyi-pryzupynyla-vakcynaciu-partiieu-vakcyn-astazeneka.html

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Вакцина AstraZeneca могла вплинути на смерть однієї людини в Австрії, через що процес вакцинації цією партією вакцини був призупинений на час розслідування.

Також був зафіксований випадок хвороби після вакцинації препаратом AstraZeneca. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що Федеральне управління з безпеки в охороні здоров’я (BASG) отримало два повідомлення у зв’язку з вакцинацією з однієї партії вакцини AstraZeneca в районній клініці Цветтль, що у землі Нижня Австрія. Одна жінка у віці 49 років померла внаслідок важких порушень процесу згортання крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, наразі вона одужує. Обидві жінки були медсестрами, які працювали в клініці Цветтль.

На цей час немає доказів причинно-наслідкового зв’язку з вакцинацією, а згортання крові не є побічним ефектом вакцинації. Управління проводить розслідування, щоб повністю виключити будь-який можливий зв’язок з вакцинацією.

Як запобіжний захід, було вирішено не використовувати для вакцинації решту запасів препарату для щеплень з цієї партії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Далай-лама XIV зробив щеплення проти коронавірусу. Він вакцинувався індійським препаратом CoviShield, який використовують для вакцинації й в Україні. Після ін'єкції медики спостерігали за Далай-ламою пів години. Після уколу духовний лідер закликав людей бути сміливими й вакцинуватися.