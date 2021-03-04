Вулкан Етна викинув стовп попелу на 12 км. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n151304-vulkan-etna-prokynuvsya-y-vykynuv-stovp-popelu-na-12-km-foto-video.html

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Вулкан Етна знову активний — на острові Сицилія в Італії вдруге за два дні фіксується виверження. Перше виверження було зафіксоване 2 березня.

Сам стовп попелу, який викинув найбільший та найактивніший вулкан Європи, було видно на висоті до 12 тис. м. Вітер відніс вулканічний попіл на місто Катанію. Водночас аеропорт міста, що на сході Сицилії, продовжує працювати. Про це повідомляє видання ANSA.

Зазначається, що невеликі частини каміння, яке було викинуто з самого вулкану, виявили у деяких навколишніх містах і селищах — Ніколосі, Трекастагні, Акі СантАнтоніо та Сан Грегоріо.

Нагадаємо, 1 березня індонезійський вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра викинув стовп попелу на висоту 5 км над вершиною кратера, колони попелу досягли висоти 12,2 км над рівнем моря.