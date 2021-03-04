Погода в Україні. Фото: ua-informator

https://racurs.ua/ua/n151303-mokryy-snig-ta-dosch-pogoda-v-ukrayini-na-5-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 5 березня очікується з дощем та мокрим снігом у західних, центральних, північних та східних областях. У південних регіонах прогнозують хмарність з проясненнями.

Вночі температура повітря очікується 1−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 1−16° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північно-західний та південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 5 березня очікується з дощем та мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° тепла, а вдень — від 2° до 4° вище нуля.

Погода в Харкові найближчої доби очікується з опадами вночі та вдень. Температуру повітря вночі прогнозують 2−4° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 4−6° тепла.

Погода в Одесі завтра буде малохмарна, опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень очікується 14−16° тепла.

Погодні умови у Львові 5 березня будуть з дощем та мокрим снігом. Температурні показники наступні — вночі очікується 2−4° тепла, а вдень обіцяють від 2° до 4° тепла.

Погода в Карпатах у п’ятницю прогнозується з опадами. Температура повітря вночі 3−5° тепла, а вдень 4−6° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 4 березня буде без опадів в усіх регіонах. Вдень у більшості областей прогнозували посилення вітру до 15−20 м/с.