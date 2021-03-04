Погода в Украине. Фото: ua-informator

https://racurs.ua/n151303-mokryy-sneg-i-dojd-pogoda-v-ukraine-na-5-marta-karta.html

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Погода в Украине 5 марта ожидается с дождем и мокрым снегом в западных, центральных, северных и восточных областях. В южных регионах прогнозируют облачность с прояснениями.

Ночью температура воздуха ожидается 1−5° тепла, а днем воздух прогреется до 1−16° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северо-западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 5 марта ожидается с дождем и мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° тепла, а днем — от 2° до 4° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается с осадками ночью и днем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 2−4° с отметкой плюс, а днем обещают 4−6° тепла.

Погода в Одессе завтра будет малооблачная, осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем ожидается 14−16° тепла.

Погодные условия во Львове 5 марта будут с дождем и мокрым снегом. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 2−4° тепла, а днем обещают от 2° до 4° тепла.

Погода в Карпатах в пятницу прогнозируется с осадками. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем 4−6° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 4 марта будет без осадков во всех регионах. Днем в большинстве областей прогнозировали усиление ветра до 15−20 м/с.