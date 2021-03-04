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Вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 км. Скриншот с видео

Вулкан Этна проснулся и выбросил столб пепла на 12 км (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2021, 18:18
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Вулкан Этна снова активен — на острове Сицилия в Италии второй раз за два дня фиксируется извержение. Первое извержение было зафиксировано 2 марта.

Сам столб пепла, который выбросил самый большой и самый активный вулкан Европы, было видно на высоте до 12 тыс. м. Ветер отнес вулканический пепел на город Катанию. В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжает работать. Об этом сообщает издание ANSA.

Отмечается, что небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана, обнаружили в некоторых окрестных городах и поселках — Николосе, Трекастагни, Аки Сантантонио и Сан Грегорио.

Извержение вулкана Этна на Сицилии. Фото: ragusanews.com, ansa.it

Извержение вулкана Этна на Сицилии. Фото: ragusanews.com, ansa.it


Напомним, 1 марта индонезийский вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 5 км над вершиной кратера, колонны пепла достигли высоты 12,2 км над уровнем моря.


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