Вулкан Этна выбросил столб пепла на 12 км. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n151304-vulkan-etna-prosnulsya-i-vybrosil-stolb-pepla-na-12-km-foto-video.html

Ракурс

Вулкан Этна снова активен — на острове Сицилия в Италии второй раз за два дня фиксируется извержение. Первое извержение было зафиксировано 2 марта.

Сам столб пепла, который выбросил самый большой и самый активный вулкан Европы, было видно на высоте до 12 тыс. м. Ветер отнес вулканический пепел на город Катанию. В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжает работать. Об этом сообщает издание ANSA.

Отмечается, что небольшие части камней, которые были выброшены из самого вулкана, обнаружили в некоторых окрестных городах и поселках — Николосе, Трекастагни, Аки Сантантонио и Сан Грегорио.

Напомним, 1 марта индонезийский вулкан Синабунг в провинции Северная Суматра выбросил столб пепла на высоту 5 км над вершиной кратера, колонны пепла достигли высоты 12,2 км над уровнем моря.