Вулкан Сангай разбушевался в Эквадоре — фото и видео пробужденияhttps://racurs.ua/n151410-vulkan-sangay-razbushevalsya-v-ekvadore-foto-i-video-probujdeniya.htmlРакурс
Пробуждение вулкана Сангай в Эквадоре обернулось масштабным выбросом пепла на высоту 12,2 км. Мощное извержение вулкана произошло в субботу, 6 марта.
В населенных пунктах жители наблюдали пеплопад, который накрыл транспорт, дома и сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщает The Watchers.
El volcán #Krakatoa registró una fuerte #erupción en abril, arrojando una columna de #ceniza que alcanzó los 15 kilómetros. Informamos en @Notimexhttps://t.co/WxtAESTgh6pic.twitter.com/mG0nnwSz5E— Carolin González (@CarolinGonzlez8) March 4, 2021
Власти Эквадора призвали местных жителей сохранять спокойствие и защищать дыхательные пути от пепла во время выхода на улицу. Во время выброса пепла следует ограничить
пребывание на улице, а также пользоваться защитной маской.
К концу суток 6 марта передний край облака вулканического пепла, двигавшегося на высоте 12,2 км над уровнем моря, был в 296 км к западу от вершины. Пепел, достигший высоты 8,2 км над уровнем моря, распространился на расстояние около 130 км к юго-западу от кратера.
Отметим, что вулкан Сангай покрыт ледниками и находится к востоку от Андского гребня. Он является самым южным из вулканов Эквадора, оставаясь наиболее активным. Нынешний
период извержения Сангая начался в 2019 году. Активность характеризуется потоками лавы и пирокластическими потоками, а также выбросами пепла и газа.
Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна снова активен — на острове Сицилия в Италии второй раз за два дня фиксируется извержение. Первое извержение было зафиксировано 2 марта.
Сам столб пепла, который выбросил самый большой и самый активный вулкан Европы, было видно на высоте до 12 тыс. м. Ветер отнес вулканический пепел на город Катанию. В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжает работать.