Извержение вулкана. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n151410-vulkan-sangay-razbushevalsya-v-ekvadore-foto-i-video-probujdeniya.html

Ракурс

Пробуждение вулкана Сангай в Эквадоре обернулось масштабным выбросом пепла на высоту 12,2 км. Мощное извержение вулкана произошло в субботу, 6 марта.

В населенных пунктах жители наблюдали пеплопад, который накрыл транспорт, дома и сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщает The Watchers.

Власти Эквадора призвали местных жителей сохранять спокойствие и защищать дыхательные пути от пепла во время выхода на улицу. Во время выброса пепла следует ограничить пребывание на улице, а также пользоваться защитной маской.







К концу суток 6 марта передний край облака вулканического пепла, двигавшегося на высоте 12,2 км над уровнем моря, был в 296 км к западу от вершины. Пепел, достигший высоты 8,2 км над уровнем моря, распространился на расстояние около 130 км к юго-западу от кратера.





Отметим, что вулкан Сангай покрыт ледниками и находится к востоку от Андского гребня. Он является самым южным из вулканов Эквадора, оставаясь наиболее активным. Нынешний период извержения Сангая начался в 2019 году. Активность характеризуется потоками лавы и пирокластическими потоками, а также выбросами пепла и газа.





Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна снова активен — на острове Сицилия в Италии второй раз за два дня фиксируется извержение. Первое извержение было зафиксировано 2 марта.

Сам столб пепла, который выбросил самый большой и самый активный вулкан Европы, было видно на высоте до 12 тыс. м. Ветер отнес вулканический пепел на город Катанию. В то же время аэропорт города, что на востоке Сицилии, продолжает работать.