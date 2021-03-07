Гигантские тюльпаны запестрели в небе на Николаевщине. Фото: Суспільне

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С наступающим 8 марта решили поздравить женщин на Николаевщине организаторы фестиваля воздушных змеев «South Wind», и запустили в воздух трех кайтов в виде гигантских тюльпанов.

Семиметровые тюльпаны запестрели в небе в пригороде Николаева. Об этом сообщает «Суспільне».





Кайты были изготовлены специально для акции и Международного дня борьбы за права женщин.

Один из символов, как 8 марта, так и весны — это цветы. И мы хотим подарить эти тюльпаны всем женщинам, подарить хорошее настроение, — рассказала Татьяна Безмощук, организатор акции.



Локация тоже была выбрана неслучайно. Именно в этом месте планируют организовать масштабный запуск кайтов из разных стран мира.









Напомним, ранее мы сообщали, что Украинский институт национальной памяти призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта. Специалисты отмечают, что смысл 8 марта как дня борьбы за права женщин важнее дискуссии о том, оставлять ли этот день выходным.

В Институте напомнили, что традиция празднования отдельной даты, которая акцентировала отсутствие равенства между мужчинами и женщинами, появляется в начале XX в. в США по инициативе местных феминисток и социалисток. Полноценно на международном уровне этот день отмечается с 1977 года, когда ООН приняла соответствующее решение.