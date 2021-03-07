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Ракурс
Могила Бандеры пострадала от рук вандалов в Мюнхене. Фото: Twitter

Могила Бандеры пострадала от рук вандалов в Мюнхене (ФОТО)

7 мар 2021, 17:46
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Могила Степана Бандеры в Мюнхене пострадала от нападения вандалов. Могилу украинского националиста и главы ОУН облили неизвестным веществом.

У могилы националиста обнаружили кучу пустых бутылок, в которых хранилось неизвестное вещество. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

Пост посла. Скриншот Twitter


И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом, — написал посол.

Мельник призвал полицию Германии найти и наказать виновных в совершении акта вандализма в отношении могилы Степана Бандеры. Он добавил, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки.

Осквернение могилы Степана Бандеры. Фото: TwitterНапомним, ранее мы сообщали, что на Ивано-Франковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.

Источник: Ракурс


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