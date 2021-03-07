Могила Бандеры пострадала от рук вандалов в Мюнхене. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n151412-mogila-bandery-postradala-ot-ruk-vandalov-v-munhene-foto.html

Ракурс

Могила Степана Бандеры в Мюнхене пострадала от нападения вандалов. Могилу украинского националиста и главы ОУН облили неизвестным веществом.

У могилы националиста обнаружили кучу пустых бутылок, в которых хранилось неизвестное вещество. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом, — написал посол.

Мельник призвал полицию Германии найти и наказать виновных в совершении акта вандализма в отношении могилы Степана Бандеры. Он добавил, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Ивано-Франковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко. Неизвестные отрезали голову памятнику и бросили ее рядом.