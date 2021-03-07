Співзасновник Twitter продає свій перший твіт за 2,5 млн доларів

Твиттер. Фото: Hatr

https://racurs.ua/ua/n151414-spivzasnovnyk-twitter-prodaie-sviy-pershyy-tvit-za-2-5-mln-dolariv.html

Ракурс

Twitter (Твіттер), популярний сервіс мікроблогів, з’явився ще в далекому 2006 році, а першим твітом у цій соцмережі став допис співзасновника платформи Джека Дорсі, створений у березні 2006 року.

Дорсі вирішив підзаробити на унікальному твіті, і продає електронний сертифікат на пост зі своїм підписом за 2,5 млн дол. Про це повідомляє BBC.

Короткий запис у мікроблозі продається у форматі «невзаємозамінного токена» — покупцеві буде вручений унікальний цифровий сертифікат, у якому буде вказано, хто є володарем медіаактиву. Натомість пост буде, як і раніше, доступний користувачам «Твіттера» навіть після завершення аукціону.

Крім сертифіката, покупець отримає метадані твіту. Твіт можна придбати в маркетплейсі Valuables by Cent. У пості на сайті магазина засновники «Твіттеру» порівнюють покупку поста з придбанням традиційних автографів знаменитостей або інших пам’ятних реліквій.

Володіння будь-яким цифровим контентом може стати фінансовою інвестицією. Він може нести в собі сентиментальну цінність, як автограф на бейсбольній картці. Сам по собі токен є автографом автора на своєму творі й робить його дефіцитним, унікальним і цінним, — йдеться в заяві.



Усього за кілька хвилин після публікації поста ціна цифрового лота виросла до 88 тис. доларів. Однак у неділю ціна різко рвонула вгору, пробивши позначку спочатку в 1,5 млн доларів, а потім і у 2 млн. Згідно з умовами торгів, 95% виторгу дістанеться творцю твіту, а решта буде перерахована сайту, який займається його продажем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рекорд «Твіттеру» встановив твіт про смерть 43-річного Чедвіка Боузман — зірки кінострічки «Чорна пантера». Боузман помер 28 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Повідомлення про його смерть, опубліковане у «Твіттері» актора, отримало понад 3,1 млн ретвітів і 7,3 млн лайків.