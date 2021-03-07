Порошенко розповів, що може покласти кінець режиму Путіна

Порошенко. Фото: Agropolitics

https://racurs.ua/ua/n151415-poroshenko-rozpoviv-scho-moje-poklasty-kinec-rejymu-putina.html

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Петро Порошенко, очільник партії «Європейська солідарність» та екс-президент України, назвав чинник, який може ознаменувати кінець режиму Володимира Путіна у Росії.

На його думку, демократія — це головний ворог Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю французькому виданню L’Express.

Екс-президент заявив, що Росія вирішила заморозити свої відносини із західними країнами через те, що Кремль побоюється збільшення демократії в Росії.

Більше демократії в Росії означає кінець режиму Путіна. Тож не повинно бути жодних ілюзій. Своїм прийомом, наданим Жозепу Борреллю, Росія продемонструвала небажання розвивати діалог з Брюсселем, — переконаний Порошенко.

Порошенко додав, що західні країни мусять запровадити нові санкції проти путінського режиму через ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Він зауважив, що не ідеалізує Навального через його позицію щодо Криму, однак Путін має понести відповідальність за політичні репресії.

Я не ідеалізую Олексія Навального. Я не можу прийняти його позиції щодо Криму. Однак з його боку це було мужнє рішення повернутися до Росії після спроби його отруєння, організованого ФСБ. Ніхто у світі не сумнівається в особистій ролі Путіна у цій справі, — говорить Порошенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідав Москву з офіційним візитом, який багато аналітиків і експерти назвали катастрофічним та провальним. По завершенню цього візиту головний дипломат Брюсселя заявив, що Євросоюз і Росія рухаються в різні боки, а Москва бачить екзистенціальну загрозу у демократичних цінностях.