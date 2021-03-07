Паранджа. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151416-zaboronu-na-pryhovuvannya-oblychchya-vvela-shveycariya.html

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У Швейцарії заборонили приховувати обличчя в громадських місцях. Відтепер у країні буде діяти загальнонаціональна заборона на носіння хусток, балаклав і паранджі.

На користь цієї заборони висловилися 52,7% виборців. Про це повідомляє Swiss Info.

Виступив із пропозицією прописати таку заборону до конституції член «Комітету міста Егеркінген» Аніан Либранд. Він переконаний, що завдяки цій ініціативі вдалося запустити в суспільстві давно назрілу дискусію. За його словами, багато людей підтримали наведені аргументи.

Підсумок голосування — це вже успіх незалежно від підсумкового кінцевого результату, — заявив він.

Водночас представник лівої лобістської організації «Операція Ліберо» Штефан Мансера-Еглі назвав успіх цієї ініціативи небезпечним проникненням у політику пропагандистських символів, що підміняють собою раціональний дискурс.

Виступила проти заборони й мусульманка Фатіма Іфтікар — вона висловила розчарування тим, що тактика консервативної Швейцарської народної партії SVP, яка спирається на символи, знову знайшла підтримку народу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск у рамках своєї історичної поїздки в Ірак прибув із візитом до міста Мосул — найважливіший із захоплених свого часу бойовиками терористичної організації «Ісламська держава» населених пунктів країни. В Мосул 84-річний понтифік прибув на вертольоті, щоби допомогти лікуванню міжрелігійних ран і помолитися за померлих будь-якої релігії.