https://racurs.ua/ua/n151417-vpaly-v-nemylist-megan-markl-i-prync-garri-mojut-zalyshytysya-bez-tytuliv-i-prava-na-prestol.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі викликали гнів у королеви Єлизавети II своєю поведінкою. Після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі їх можуть позбавити титулів герцога й герцогині Сассекських.

Такі переговори вже ведуться в Букінгемському палаці. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що якщо пару позбавлять герцогства, то це буде суперечити торішній Сандрінгемскій угоді, згідно з якою було вирішено залишити парі їхні дворянські титули. До цього вони вже втратили титули «Їхніх королівських високостей» і право на бренд SussexRoyal. Також принц Гаррі втратив свої військові звання, включно зі званням генерал-капітана Королівської морської піхоти.

На цей час остаточне рішення з цього питання не прийнято, але не виключається, що Гаррі можуть позбавити титулу або попросити повернути його самостійно. Водночас королівська сім’я хоче, щоби принц Гаррі зберіг за собою право на звернення «Його Королівська Високість», яке він отримав при народженні. Такого права була позбавлена його мати, принцеса Діана, після розлучення з принцом Чарльзом. Якщо й Гаррі спіткає та ж доля, тоді він «вилетить» із черги на престол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II не планує дивитися двогодинне інтерв’ю принца Гаррі й Меган Маркл із популярною американською телеведучою Опрою Вінфрі, під час якого можуть прозвучати сенсаційні заяви.