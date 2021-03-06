Марина Бех-Романчук. Фото: Спорт24

https://racurs.ua/ua/n151394-ukrayinka-zdobula-zoloto-chempionatu-ievropy-z-legkoyi-atletyky-foto.html

Ракурс

Марина Бех-Романчук, українська легкоатлетка, перемогла на чемпіонаті Європи.

Українка на змаганнях у польському місті Торунь посіла 1-е місце у стрибках у довжину з кращим результат у світі. У заключній шостій спробі Бех-Романчук стрибнула на 6.92 м й таким чином показала кращий результат сезону у всьому світі. Такі результати дозволили українці здобути золоту медаль. Це перше «золото» України на цьому турнірі. Про це повідомлялося в трансляції спортивного заходу.

Суперниця українки останніх років Малайка Міхамбо з Німеччини стала срібним призером з результатом 6.88 м.

Нагадаємо, у вересні 2020 року українка Марина Бех-Романчук виграла престижні спортивні змагання в Німеччині. На «Олімпійському» стадіоні в Берліні вона оновила найкращий особистий результат в сезоні — 6,87 м.