Самый большой джекпот за всю историю Украины сорвал онлайн-игрок

Джекпот. Фото: Istock

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Ракурс

Лотерея в Украине была благосклонна к онлайн-игроку, который сорвал крупнейший в Украине джекпот за всю историю — 33 млн грн.

Счастливчик приобрел билет «Супер Лото» утром, 4 марта, на шесть полей и пять розыгрышей подряд на 450 грн. Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

Лототрон в 2078 тираже выбрал 05 19 24 34 38 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока, и принесли ему фантастический выигрыш.

Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины — 33 млн грн, — отмечается в сообщении.

Также там уточнили, что теперь новый джекпот стартует с 3 млн грн (то есть пока его не выиграют, он будет увеличиваться).

Личность победителя в УНЛ не назвали, однако этот счастливчик должен заплатить 18% налога и 1,5% военного сбора за свой выигрыш. То есть победителю придется заплатить почти 6,5 млн грн налога, и в итоге он получит почти 26,6 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада 14 июля приняла законопроект об игорном бизнесе в Украине (государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр). За законопроект № 2285-д в сессионном зале парламента нашлось 248 голосов.