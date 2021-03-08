США запланували низку кібератак проти Росії. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n151423-ssha-vdaryat-kiberatakamy-po-rosiyi-nyt.html

Ракурс

Кібератаки на Російську Федерацію здійснять Сполучені Штати Америки.

Кілька таких атак будуть здійснені в найближчі три тижні, вони будуть проводитися в поєднанні з економічними санкціями. Такою буде відповідь Вашингтону за злом американських урядових мереж у кінці 2020 року. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на знайомих з планами посадових осіб.

Зазначається, що атаки будуть прихованими для світу, але «очевидними для російської розвідки, збройних сил і президента Володимира Путіна».

Нагадаємо, в грудні 2020 року хакери проникли в системи американської компанії SolarWinds, яка виробляє програмне забезпечення для управління і забезпечення безпеки комп’ютерних систем. При цьому SolarWinds була для хакерів не метою, а лише шляхом доставки шкідливого софту в комп’ютери урядових установ США.

Були зламані системи, що належать міністерству фінансів США, міністерству внутрішньої безпеки, Національному управлінню телекомунікацій і інформації, Мінторгу США, Пентагону, Міненерго та відомству, яке опікується безпекою в ядерній сфері NNSA.

У Вашингтоні заявили, що за кібератакою стоїть хакерська група APT29 або Cozy Bear, пов’язана з розвідкою Російської Федерації. Москва ці звинувачення відкидає.

Згодом стало відомо, що Сполучені Штати Америки готуються відповісти на хакерську атаку на американські федеральні відомства. Заявлялося, що відповідь включатиме в собі не лише запровадження санкцій.