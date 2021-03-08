Марш женщин проходит в Киеве. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n151432-marsh-jenschin-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

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Марш к Международному дню защиты прав женщин 8 марта проходит в Киеве.

Участницы и участники акции хотят привлечь внимание к ухудшению ситуации с правами женщин во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Марш начался с Михайловской площади, трансляцию события проводят украинские СМИ.

По словам организаторов мероприятия, пандемия коронавируса существенно повлияла на жизнь людей во всем мире. Болезнь не только изменила привычный ритм функционирования общества, но и обострила социальные проблемы и вызвала появление новых вызовов.

Почему мы молчим о домашнем насилии, уровень которого во времена COVID-19 все продолжает расти? Почему мы не говорим, что в основном на женщин была возложена обязанность заниматься дистанционным обучением детей? Что именно женщины вынуждены выполнять досмотровую работу, объем которой только увеличился, и совмещать ее с работой? — заявляют организаторы.

Участники марша требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию, прекратить урезать социальные гарантии для тех, кто потерял работу, создать безопасные условия труда для женщин, которые заняты в сферах с высоким риском заражения COVID-19. Также среди требований — обеспечение доступа до всех медицинских и профилактических услуг и расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Несколько сотен правоохранителей охраняют общественный порядок, конфликтные ситуации не были зафиксированы.

Напомним, американская корпорация Гугл не осталась в стороне от Международного женского дня и опубликовала на главной странице своего поисковика дудл о женщинах.