Килиан Мбаппе. Фото: soccer365.ru

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Ракурс

Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» решили самостоятельно собрать деньги на покупку нападающего французского ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Авторы идеи — Гарри Гловер, Дэнни Демпси-ЮАР и Уильям Нью. Они считают, что в мире насчитывается около 100 млн фанатов «мерсисайдцев». Каждому из болельщиков необходимо скинуться по 2,5 фунта, чтобы достичь цели в 250 млн фунтов стерлингов (291 млн евро). Сбор средств организовали на платформе Gofundme.com.

Инициаторы утверждают, что вышеуказанная сумма поможет начать переговоры с агентом Мбаппе и руководством ПСЖ. На момент написания новости фанаты собрали 3 тыс. 733 фунта.

Как известно, Килиан Мбаппе считается самым дорогим футболистом мира. По информации портала Transfermarkt. de, стоимость 22-летнего француза оценивается в 180 млн евро (154 млн фунтов стерлингов).

Напомним, в декабре 2020 года нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за один клуб. Легендарный аргентинец забил свой 644-й гол за каталонский клуб и превзошел достижение бразильского футболиста Пеле — тот за свою карьеру забил 643 гола в составе клуба «Сантос», за который выступал с 1956 по 1974 год.