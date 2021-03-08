Кіліан Мбаппе. Фото: soccer365.ru

https://racurs.ua/ua/n151431-vbolivalnyky-liverpulya-ogolosyly-zbir-koshtiv-na-naydorojchogo-futbolista-planety.html

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Вболівальники футбольного клубу «Ліверпуль» вирішили самостійно зібрати гроші на покупку нападника французького ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Автори ідеї — Гаррі Гловер, Денні Демпсі-Пар та Вільям Нью. Вони вважають, що в світі налічується близько 100 млн фанатів «мерсисайдців». Кожному з уболівальників необхідно скинутися по 2,5 фунти, щоб досягнути мети в 250 млн фунтів стерлінгів (291 млн євро). Збір коштів організували на платформі Gofundme.com.

Ініціатори стверджують, що вищевказана сума допоможе почати переговори з агентом Мбаппе та керівництвом ПСЖ. На момент написання новини фанати зібрали 3 тис. 733 фунти.

Як відомо, Кіліан Мбаппе вважається найдорожчим футболістом світу. За інформацією порталу Transfermarkt.de., вартість 22-річного француза оцінюється в 180 млн євро (154 млн фунтів стерлінгів).

Нагадаємо, у грудні 2020 року нападник каталонської «Барселони» Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб. Легендарний аргентинець забив свій 644-й гол за каталонський клуб і перевершив досягнення бразильського футболіста Пеле — той за свою кар'єру забив 643 голи у складі клубу «Сантос», за який виступав з 1956 по 1974 рік.