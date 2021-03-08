Ситуація з коронавірусом на Закарпатті критична. Фото: konkurent.ua

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Ситуація з коронавірусом у Закарпатській області станом на 8 березня більш ніж критична.

За минулий тиждень кількість COVID-хвориху регіоні зросла на 24%. Крім того, кожні 24 години медики виявляють понад 500 нових випадків коронавірусної інфекції. А захворюваність серед дітей збільшилася на 5%. Про це на брифінгу 8 березня заявив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк. Засідання транслювалося на сторінці ОДА в Facebook.

За його інформацією, лікарні наповнюються великою кількістю хворих у віці 35−45 років. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені. Смертність від коронавірусу фіксується вже у цій віковій групі. А загалом щодоби в області жертвами хвороби стають по 12 осіб.

Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими у дотриманні всіх карантинних обмежень, — наголосив Поляк.



За інформацією РНБО України, на Закарпатті коронавірусом захворіли 44 тис. 314 осіб, а померла 1 тис. хворих. За останню добу, 7 березня, COVID-19 інфікувалися 307 закарпатців, а померли 11 осіб.

Нагадаємо, норма госпіталізації хворих на коронавірус пацієнтів, яка впливає на адаптивний карантин в Україні, станом на 8 березня перевищена у дев’яти областях — Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій.