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Ракурс
Сербський тенісист Новак Джокович. Фото: eurosport.com

Тенісист Джокович побив історичний рекорд Федерера (ТАБЛИЦЯ)

8 бер 2021, 12:25
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Новак Джокович, всесвітньовідомий тенісист із Сербії, побив рекорд швейцарця Роджера Федерера за кількістю тижнів на першій сходинці рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

В оновленій версії списку кращих тенісистів світу серб залишився на першому місці. Вперше це сталося в липні 2011 року, а сумарно Джокович очолює рейтинг впродовж 311 тижнів. Таким чином 33-річний серб побив рекорд Федерера, досягнення якого дорівнювало 310 тижням. Про це повідомляється на веб-сторінці організації ATP.

Як відомо, Джокович за свою кар'єру виграв 18 турнірів «Великого шолома» в одиночному розряді. В кінці лютого 2021 року серб в дев’ятий раз переміг на турнірі Australian Open.

Топ-10 рейтингу ATP. Таблиця: atptour.com

Що стосується українців, то найбільшого прогресу досяг Владислав Манафов. Цьому тенісистові вдалося пройти через кваліфікацію до другого кола основи на челленджері в Казахстані. Також трохи додав Олексій Крутих. Кілька позицій в рейтингу втратили Ілля Марченко та Сергій Стаховський.


Українці в топ-700 рейтингу ATP. Таблиця: atptour.com

Нагадаємо, у лютому українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у чвертьфінал Чемпіонату Австралії з тенісу. У трьох сетах вона обіграла Олену Остапенко з Латвії в 1/8 фіналу турніру Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні з рахунком 2:1.

Джерело: Ракурс


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