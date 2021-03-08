Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151428-norma-gospitalizaciyi-covid-paciientiv-perevyschena-vje-v-dev-yaty-oblastyah.html

Ракурс

Норма госпіталізації хворих на коронавірус пацієнтів, яка впливає на адаптивний карантин в Україні, станом на 8 березня перевищена у дев’яти областях.

Порівняно з вчорашнім днем цей список поповнила Тернопільська область. Загалом норма госпіталізації становить не більше 60 на 100 тис. населення. Чотири з цих областей представляють «червону» карантину зону — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Всі інші області знаходяться в «помаранчевій» зоні. Це — Київ, Вінницька, Миколаївська, Хмельницька та вже Тернопільська області. У МОЗ зазначили, що в цій залишаються Харківська, Сумська, Львівська, Київська і Донецька області.

Нагадаємо, 6 березня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило перелік зон епідемічної небезпеки. У «червоній» зоні карантину залишилися Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області, а додали Закарпатську область. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.