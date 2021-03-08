Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151428-norma-gospitalizacii-covid-pacientov-prevyshena-uje-v-devyati-oblastyah.html

Ракурс

Норма госпитализации больных коронавирусом пациентов, которая влияет на адаптивный карантин в Украине, по состоянию на 8 марта превышена в девяти областях.

По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область. В целом норма госпитализации составляет не более 60 на 100 тыс. населения. Четыре из этих областей представляют «красную» зону карантина — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне. Это — Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и уже Тернопольская области. В Минздраве отметили, что в этой остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.

Напомним, 6 марта Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень зон эпидемической опасности. В «красной» зоне карантина остались Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области, а добавили Закарпатскую область. Киев попал в «оранжевую» зону.