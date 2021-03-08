Дату смерти всего живого на Земле вычислили в NASA. Фото: in-space.ru

https://racurs.ua/n151427-datu-smerti-vsego-jivogo-na-zemle-vychislili-v-nasa.html

Ракурс

Дату смерти всего живого на планете Земля спрогнозировали ученые NASA.

Исследователи рассчитали время, когда солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли. Ученые провели компьютерное моделирование, учитывая сотни и даже тысячи различных условий развития жизни на Земле. Эту модель запускали более 400 тыс. раз, что позволяет ученым с уверенностью говорить о полученных результатах. Об этом 8 марта сообщает ресурс 4PDA.

Ученые объясняют, что дезоксигенация — это неизбежное следствие увеличения солнечных потоков. При этом точное время этого процесса модулируется обменным потоком возобновляемой энергии между мантией и системой океан-атмосфера-кора. Подсчеты показывают, что последний день Земли наступит примерно в 1 000 002 021 году. Более точной даты нет, но исследователи советуют найти людям новую планету заранее.

При этом исследователи не исключают, что сроки могут сдвинуться в сторону уменьшения, так ведь в результате деятельности человека уже сейчас происходят процессы, которых не было последние 2,5 млрд лет.

Напомним, исследователи Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США хотят искать внеземные цивилизации по запаху.