Израиль открыл границы для иностранцев. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n151426-izrail-otkryl-granicy-dlya-inostrancev-komu-razreshili-vezd.html

Ракурс

Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев с понедельника, 8 марта.

Прибытие иностранцев будет связано с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Такой режим израильские власти установили до 27 марта, затем его могут корректировать. Об этом сообщило местное издание vesty.co.il.

Иностранцам, которые планируют прибыть в Израиль, необходимо будет заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть в комиссии при Министерстве внутренних дел или Министерства иностранных дел Израиля. Без разрешения этих ведомств самолет не посадят.

В Израиль попадут те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии надо делать еще один тест на коронавирус. Также необходима действующая медицинская страховка с покрытием на расходы лечения COVID-19.

Сейчас иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах:

супруги израильтян, не имеющие гражданства, и владельцы вида на жительство;

пациенты;

для участия в похоронах родственника первой степени родства;

помощь родственнику первой степени родства, находящемуся в бедственном положении;

участие в судебном процессе;

гуманитарный случай;

прибытие делегаций, международных миссий;

новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложено.

Напомним, в конце декабря 2020 года Израиль ввел уже третий за все время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 локдаун. Жесткие ограничения предусматривали запрет для граждан удаляться от домов дальше чем на 1 км. Также было запрещено принимать гостей и посещать знакомых и родственников.