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Израиль открыл границы для иностранцев. Фото: eadaily.com

Израиль открыл границы для иностранцев — кому разрешили въезд

8 мар 2021, 10:34
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Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев с понедельника, 8 марта.

Прибытие иностранцев будет связано с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Такой режим израильские власти установили до 27 марта, затем его могут корректировать. Об этом сообщило местное издание vesty.co.il.

Иностранцам, которые планируют прибыть в Израиль, необходимо будет заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть в комиссии при Министерстве внутренних дел или Министерства иностранных дел Израиля. Без разрешения этих ведомств самолет не посадят.

В Израиль попадут те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии надо делать еще один тест на коронавирус. Также необходима действующая медицинская страховка с покрытием на расходы лечения COVID-19.


Сейчас иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах:

  • супруги израильтян, не имеющие гражданства, и владельцы вида на жительство;
  • пациенты;
  • для участия в похоронах родственника первой степени родства;
  • помощь родственнику первой степени родства, находящемуся в бедственном положении;
  • участие в судебном процессе;
  • гуманитарный случай;
  • прибытие делегаций, международных миссий;
  • новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложено.

Напомним, в конце декабря 2020 года Израиль ввел уже третий за все время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 локдаун. Жесткие ограничения предусматривали запрет для граждан удаляться от домов дальше чем на 1 км. Также было запрещено принимать гостей и посещать знакомых и родственников.


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