Ізраїль відкрив кордони для іноземців. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n151426-izrayil-vidkryv-kordony-dlya-inozemciv-komu-dozvolyly-v-yizd.html

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Ізраїль дозволив в’їзд окремим категоріям іноземців з понеділка, 8 березня.

Прибуття іноземців буде пов’язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Такий режим ізраїльська влада встановила до 27 березня, потім його можуть коригувати. Про це повідомило місцеве видання vesty.co.il.

Іноземцям, які планують прибути до Ізраїлю, необхідно буде заповнити спеціальну онлайн-анкету, яку повинні розглянути комісії при Міністерстві внутрішніх справ або Міністерства зовнішніх справ Ізраїлю. Без дозволу цих відомств літак не посадять.

До Ізраїлю потраплять ті, хто надасть негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в’їзду в Ізраїль. Після прибуття треба робити ще один тест на коронавірус. Також необхідна діюча медична страховка з покриттям на витрати лікування COVID-19.

Зараз іноземцям дозволяється в’їзд на цьому етапі при виняткових обставинах:

подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;

пацієнти;

для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення;

допомога родичу першого ступеня споріднення, який знаходиться в тяжкому становищі;

участь в судовому процесі;

гуманітарний випадок;

прибуття делегацій, міжнародних місій;

нові репатріанти, чиє повернення не може бути відкладене.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Ізраїль запровадив вже третій за весь час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 локдаун. Жорсткі обмеження передбачали заборону для громадян віддалятися від домівок далі ніж на 1 км. Також було заборонено приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів.