Сербский теннисист Новак Джокович. Фото: eurosport.com

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Ракурс

Новак Джокович, всемирно известный теннисист из Сербии, побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель в первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В обновленной версии списка лучших теннисистов мира серб остался на первом месте. Впервые это произошло в июле 2011 года, а суммарно Джокович возглавляет рейтинг в течение 311 недель. Таким образом 33-летний серб побил рекорд Федерера, достижение которого равнялось 310 неделям. Об этом сообщается на веб-странице организации ATP.

Как известно, Джокович за свою карьеру выиграл 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В конце февраля 2021 года серб в девятый раз победил на турнире Australian Open.

Что касается украинцев, то наибольшего прогресса достиг Владислав Манафов. Этому теннисисту удалось пройти через квалификацию во второй круг основы на челленджере в Казахстане. Также немного добавил Алексей Крутых. Несколько позиций в рейтинге потеряли Илья Марченко и Сергей Стаховский.

Напомним, в феврале украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Чемпионата Австралии по теннису. В трех сетах она обыграла Елену Остапенко из Латвии в 1/8 финала турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне со счетом 2:1.