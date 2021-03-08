Ситуация с коронавирусом на Закарпатье критическая. Фото: konkurent.ua

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Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области по состоянию на 8 марта более чем критическая.

За прошедшую неделю количество заболевших в регионе выросло на 24%. Кроме того, каждые 24 часа медики выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. А заболеваемость среди детей увеличилась на 5%. Об этом на брифинге 8 марта заявил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк. Заседание транслировалось на странице ОГА в Facebook.

По его информации, больницы наполняются большим количеством больных в возрасте 35−45 лет. Все палаты интенсивной терапии областной клинической больницы заполнены. Смертность от коронавируса фиксируется уже в этой возрастной группе. А всего ежедневно в области жертвами болезни становятся по 12 человек.

Такая ситуация должна побудить закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений, — подчеркнул Поляк.



По информации СНБО Украины, на Закарпатье коронавирусом заболели 44 тыс. 314 человек, а умерли 1 тыс. больных. За последние сутки, 7 марта, COVID-19 заразились 307 закарпатцев, а умерли 11 человек.

Напомним, норма госпитализации больных коронавирусом пациентов, которая влияет на адаптивный карантин в Украине, по состоянию на 8 марта превышена в девяти областях — Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой.