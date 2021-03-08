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У світі триває епідемія коронавірусу
Лише п’ять країн у світі повністю відкриті для туристів — епідемія коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n151438-lyshe-p-yat-krayin-u-sviti-povnistu-vidkryti-dlya-turystiv-epidemiya-koronavirusu.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу у світі призвела до запровадження низки обмежень на міжнародні подорожі.
На сьогодні лише п’ять із 217 країн і територій у світі залишаються повністю відкритими для туристів. Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організації (спеціалізованої установи ООН, що опікується питаннями туризму).
Повністю відкриті для іноземних туристів такі країни:
- Албанія;
- Домініканська Республіка;
- Коста-Рика;
- Північна Македонія;
- Танзанія.
З решти країн та територій:
- 69 (32%) — повністю закриті для іноземних туристів;
- 73 (34%) — частково закриті;
- 70 (32%) — вимагають тестування на COVID-19 після прибуття.
Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завдала людству більшої травми, ніж Друга світова війна.
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