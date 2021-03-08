У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151438-lyshe-p-yat-krayin-u-sviti-povnistu-vidkryti-dlya-turystiv-epidemiya-koronavirusu.html

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Епідемія коронавірусу у світі призвела до запровадження низки обмежень на міжнародні подорожі.

На сьогодні лише п’ять із 217 країн і територій у світі залишаються повністю відкритими для туристів. Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організації (спеціалізованої установи ООН, що опікується питаннями туризму).

Повністю відкриті для іноземних туристів такі країни:

Албанія;

Домініканська Республіка;

Коста-Рика;

Північна Македонія;

Танзанія.

З решти країн та територій:

69 (32%) — повністю закриті для іноземних туристів;

73 (34%) — частково закриті;

70 (32%) — вимагають тестування на COVID-19 після прибуття.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завдала людству більшої травми, ніж Друга світова війна.