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Ракурс
У світі триває епідемія коронавірусу

Лише п’ять країн у світі повністю відкриті для туристів — епідемія коронавірусу

8 бер 2021, 18:11
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Епідемія коронавірусу у світі призвела до запровадження низки обмежень на міжнародні подорожі.

На сьогодні лише п’ять із 217 країн і територій у світі залишаються повністю відкритими для туристів. Про це йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організації (спеціалізованої установи ООН, що опікується питаннями туризму).

Повністю відкриті для іноземних туристів такі країни:


  • Албанія;
  • Домініканська Республіка;
  • Коста-Рика;
  • Північна Македонія;
  • Танзанія.

З решти країн та територій:

  • 69 (32%) — повністю закриті для іноземних туристів;
  • 73 (34%) — частково закриті;
  • 70 (32%) — вимагають тестування на COVID-19 після прибуття.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я вважають, що пандемія коронавірусу завдала людству більшої травми, ніж Друга світова війна.

Джерело: Ракурс


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