Під час мітингу на підтримку Стерненка, фото: «Жизнь под знаком факториала»

https://racurs.ua/ua/n151437-do-zelenskogo-pryyihaly-aktyvisty-mityng-na-pidtrymku-sternenka-translyaciya.html

Ракурс

Мітинг на підтримку колишнього голови одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка, котрий 23 лютого потрапив за ґрати за рішенням суду, сьогодні, 8 березня, відбувається біля держдачі, де проживає президент України Володимир Зеленський.

Учасники спочатку збиралися на 16.00 у Києві біля станції метро Видубичі, після чого вирушили до Конче-Заспи, де проживає Зеленський.

8 березня ми їдемо нагадати про це Президенту до нього на державну дачу. Бо Справедливість Стерненку — справедливість усім, — зазначається на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.

Активісти, зокрема, обклеїли огорожу та ворота держдачі матеріалами з написами «Венедіктову — у відставку», «Свободу Стерненку» тощо.

До місця проведення акції заздалегідь були стягнуті сили правоохоронців.

Нагадаємо, на початку березня в Офісі президента прокоментували ув’язнення Стерненка.