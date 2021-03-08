До Зеленського приїхали активісти — мітинг на підтримку Стерненка (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n151437-do-zelenskogo-pryyihaly-aktyvisty-mityng-na-pidtrymku-sternenka-translyaciya.htmlРакурс
Мітинг на підтримку колишнього голови одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка, котрий 23 лютого потрапив за ґрати за рішенням суду, сьогодні, 8 березня, відбувається біля держдачі, де проживає президент України Володимир Зеленський.
Учасники спочатку збиралися на 16.00 у Києві біля станції метро Видубичі, після чого вирушили до Конче-Заспи, де проживає Зеленський.
8 березня ми їдемо нагадати про це Президенту до нього на державну дачу. Бо Справедливість Стерненку — справедливість усім, — зазначається на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.
Активісти, зокрема, обклеїли огорожу та ворота держдачі матеріалами з написами «Венедіктову — у відставку», «Свободу Стерненку» тощо.
До місця проведення акції заздалегідь були стягнуті сили правоохоронців.
Нагадаємо, на початку березня в Офісі президента прокоментували ув’язнення Стерненка.