Наслідки ДТП в Польщі, фото: «Польське радіо»

https://racurs.ua/ua/n151436-dtp-z-ukrayincyamy-u-polschi-opiznano-bilshist-zagyblyh.html

Ракурс

Смертельна ДТП з пасажирським автобусом, в якому перебували 57 громадян України, сталася в ніч на 6 березня поблизу населеного пункту Кашице в Польщі.

Тоді загинули п’ятеро українців, родичі вже опізнали тіла чотирьох з них. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на генерального консула України в Любліні Василя Павлюка.

Невдовзі до Перемишля мають прибути найближчі родичі п’ятої жертви.

Павлюк зазначив, що перевезення тіл загиблих до України може розпочатися вже завтра, якщо прокуратура надасть підтверджуючі документи про їхню смерть.

У лікарнях наразі перебувають 25 постраждалих у ДТП, їх поки не виписують.

Стан здоров’я постраждалих уточнюється, — зазначив Павлюк.



Речник воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельнічук повідомив агентству, що стан двох з госпіталізованих — тяжкий. Зокрема, у тяжкому стані перебуває жінка, яку після ДТП спочатку помилково вважали загиблою.

Нагадаємо, водієві автобуса, який потрапив у цю смертельну автотрощу, висунули звинувачення.