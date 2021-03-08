Чи безпечно носити маску під час інтенсивних фізичних вправ, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

https://racurs.ua/ua/n151435-chy-bezpechno-nosyty-masku-pid-chas-intensyvnyh-fizychnyh-vprav-vstanovyly-ucheni.html

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Маски для обличчя сьогодні є поширеним засобом індивідуального захисту в умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19. Проте існують побоювання щодо можливого впливу цих масок на здатність людей виконувати інтенсивні фізичні вправи.

Група італійських учених дослідила це питання, повідомляє прес-служба Європейської респіраторної спільноти (ЄРС).

У межах дослідження учені провели детальне тестування дихання, серцевої діяльності та фізичних вправ у групі з 12 осіб (шестеро чоловіків та шестеро жінок), коли вони користувались велотренажером з маскою (хірургічною та FFP2) та без неї.

Учені стежили за показниками дихання, пульсу, артеріального тиску та рівню кисню в крові піддослідних.

Виявилося, що, носіння маски для обличчя мало впливало на добровольців. Наприклад, в середньому була знижена приблизно на 10% їхня здатність виконувати аеробні вправи.

Хоча вимірювання показало різницю в деяких вимірах між носінням маски та її відсутністю, жоден з отриманих результатів не вказує на будь-який ризик для здоров’я, наголошують учені.

Це свідчить про те, що маски можна безпечно носити під час інтенсивних фізичних вправ, наприклад, щоб зменшити передачу COVID-19 між людьми, які відвідують тренажерний зал у приміщенні, — зазначається у статті на сайті ЄРС.

На думку учених, деяке зменшення показників, яке спостерігається при носінні маски, може бути пов’язаним з тим, що учасникам дослідження було трохи важче вдихати та видихати через маски.

Це зниження є помірним, і, що найважливіше, це не означає ризику для здорових людей, які роблять вправи в масці для обличчя, навіть коли вони працюють на максимум, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, раніше учені спростували побоювання, що тривале носіння захисних масок може призвести до отруєння вуглекислим газом.