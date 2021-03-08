В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації

https://racurs.ua/n151435-bezopasno-li-nosit-masku-vo-vremya-intensivnyh-fizicheskih-uprajneniy-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Маски для лица сегодня является распространенным средством индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Однако существуют опасения относительно возможного влияния этих масок на способность людей выполнять интенсивные физические упражнения.

Группа итальянских ученых исследовала этот вопрос, сообщает пресс-служба Европейской респираторной сообщества (ЕРС).

В рамках исследования ученые провели детальное тестирование дыхания, сердечной деятельности и физических упражнений в группе из 12 человек (шестеро мужчин и шесть женщин), когда они пользовались велотренажером с маской (хирургической и FFP2) и без нее.

Ученые следили за показателями дыхания, пульса, артериального давления и уровня кислорода в крови испытуемых.

Оказалось, что ношение маски для лица мало влияло на добровольцев. Например, в среднем была снижена примерно на 10% их способность выполнять аэробные упражнения.

Хотя измерение показало разницу в некоторых измерениях между ношением маски и ее отсутствием, ни один из полученных результатов не указывает на любой риск для здоровья, подчеркивают ученые.

Это свидетельствует о том, что маски можно безопасно носить во время интенсивных физических упражнений, например, чтобы уменьшить передачу COVID-19 между людьми, которые посещают тренажерный зал в помещении, — отмечается в статье на сайте ЕРС.

По мнению ученых, некоторое уменьшение показателей, которое наблюдается при ношении маски, может быть связано с тем, что участникам исследования было немного труднее вдыхать и выдыхать сквозь маски.

Это снижение является умеренным, и, что самое важное, это не значит наличие риска для здоровых людей, которые делают упражнения в маске для лица, даже когда они работают на максимум, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ранее ученые опровергли опасения, что длительное ношение защитных масок может привести к отравлению углекислым газом.