В большинстве регионов Украины 9 марта осадки не ожидаются, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 9 марта ожидается без осадков в большинстве регионов. Только в части восточных областей ночью возможен снег.

На реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно затопление приусадебных участков и сельхозугодий в приречных населенных пунктах севера Волынской области (уровень опасности желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 9 марта будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −4…−6°, днем — поднимутся до 0…-2°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков в течение суток. Ночью температура воздуха составит −6…−8°, днем — 0…+2°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков. Термометры ночью покажут −1…−3°, днем — +3…+5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью −5…−7°, днем — −1…+1°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом ночью и без осадков днем. Ожидается температура воздуха −3…−5° ночью и −1…−3° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 9 марта будет без осадков. Ночью температура составит −6…−8°, днем воздух прогреется до +4…+6°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 марта будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.