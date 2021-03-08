У більшості регіонів України 9 березня опади не очікуються, фото:

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Погода в Україні 9 березня очікується без опадів у більшості регіонів. Лише в частині східних областей вночі можливий сніг.

На рiчках басейну Прип’ятi очікується продовження підйомів рівнів води з подальшим затопленням заплавних територiй. Можливе затоплення присадибних дiлянок та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах півночі Волинської областi (рiвень небезпеки жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 9 березня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −4…−6°, вдень — піднімуться до 0…-2°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів протягом доби. Вночі температура повітря становитиме −6…−8°, вдень — 0…+2°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів. Термометри вночі покажуть −1…−3°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі −5…−7°, вдень −1…+1°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде зі снігом вночі та без опадів вдень. Очікується температура повітря −3…−5° вночі та −1…−3° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 9 березня буде без опадів. Вночі температура становитиме −6…-8°, вдень повітря прогріється до +4…+6°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 березня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.