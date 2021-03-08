Lamborghini оновить суперджип Urus до найпотужнішої моделі марки. Фото: motorpage.ru

https://racurs.ua/ua/n151433-lamborghini-onovyt-superdjyp-urus-do-naypotujnishoyi-modeli-marky.html

Ракурс

Автомобільна компанія Lamborghini (Ламборгіні) готується оновити «суперкроссовер» Urus в 2021 році.

У ході оновлення джип отримає не лише гібридну, але і більш високопродуктивну версію. Силова установка гібрида буде побудована на базі бензинового двигуна Porsche з індексом LK5, який розвиває 600 к. с. У парі з електричним двигуном сумарна потужність силового агрегату складе щонайменше 820 к. с., що зробить гібридний Urus найпотужнішою моделлю «Ламборгіні» для доріг загального користування. Про це повідомляє італійське видання Car.

Також зазначається, що у розробці знаходиться ще й більш екстремальна версія «Уруса» під назвою Sport RS з форсованим не менше ніж до 675 к. с. 4,0-літровим мотором V8.

Нагадаємо, у червні 2019 року італійська компанія Lamborghini, яка спеціалізується на виробництві спортивних автомобілів, представила концепт-арт нового автомобіля Huracan Sterrato, що з італійської перекладається як «ґрунтова дорога».