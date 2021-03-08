Lamborghini обновит суперджип Urus до самой мощной модели марки. Фото: motorpage.ru

https://racurs.ua/n151433-lamborghini-obnovit-superdjip-urus-do-samoy-moschnoy-modeli-marki.html

Ракурс

Автомобильная компания Lamborghini (Ламборгини) готовится обновить «суперкроссовер» Urus в 2021 году.

В ходе обновления джип получит не только гибридную, но и более высокопроизводительную версию. Силовая установка гибрида будет построена на базе бензинового двигателя Porsche с индексом LK5, который развивает 600 л. с. В паре с электрическим двигателем суммарная мощность силового агрегата составит не менее 820 л. с., что сделает гибридный Urus самой мощной моделью «Ламборгини» для дорог общего пользования. Об этом сообщает итальянское издание Car.

Также отмечается, что в разработке находится еще и более экстремальная версия «Уруса» под названием Sport RS с форсированным не менее чем до 675 л. с. 4,0-литровым мотором V8.

Напомним, в июне 2019 года итальянская компания Lamborghini, которая специализируется на производстве спортивных автомобилей, представила концепт-арт нового автомобиля Huracan Sterrato, что с итальянского переводится как «грунтовая дорога».